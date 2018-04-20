20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 21 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем на большей части территории республики порывы до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем будет от 15 до 21 градуса, по югу - до плюс 24.-0-

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