22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 23 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет небольшой снег. Местами возможна изморозь, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов мороза, при прояснениях - минус 21-25, по югу страны - 7-13 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 3 по югу до минус 12 градусов по северу страны.-0-
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