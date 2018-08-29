До 25 градусов тепла будет в Беларуси 30 августа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 30 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла.-0-
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