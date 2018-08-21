21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 22 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется ночью северо-западный 4-9 м/с, по востоку с порывами до 12 м/с, днем неустойчивый слабый. Утром местами возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 5-7 градусов. Днем будет от плюс 18 градусов по северо-востоку до 25 градусов тепла по юго-западу страны.-0-

Прогноз погоды на неделю