До +25°С и местами с дождями: Белгидромет о погоде в выходные

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сентябрь пока радует нас летним теплом. Среднесуточные температуры в основном удерживаются в пределах 15-21 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, так что климатическое лето в Беларуси еще не закончилось. Но в последний день рабочей недели погода начнет меняться, температурный фон начнет понижаться и приблизится к средним многолетним значениям", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 14 сентября, погоду в Беларуси будет в основном определять малоподвижный фронтальный раздел, протянувшийся через южные районы. По северу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Преимущественно по южной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет в основном 15-21 градус тепла. По юго-востоку страны ночью будет плюс 14-16, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

В субботу, 15 сентября, территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от плюс 6 по северу до плюс 15 по югу Беларуси. Днем будет в основном 14-21 градус выше нуля, по юго-востоку страны воздух прогреется до 22-25 градусов тепла.

В воскресенье, 16 сентября, фронты уйдут за пределы Беларуси, и территория страны окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе. Погода улучшится, но станет прохладнее. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью понизится до 6-13 градусов выше нуля, днем будет 15-22 градуса тепла.

В понедельник, 17 сентября, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Только по северу Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных районах страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 17-24 градуса тепла.-0-

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