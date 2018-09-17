До +25°С будет по юго-западу Беларуси 18 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла будет по юго-западу Беларуси 18 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, местами будет плюс 4-6 градусов. Днем ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 25 градусов.-0-
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