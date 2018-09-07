7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-
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