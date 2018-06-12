До 26 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 13 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 13 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних южных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-
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