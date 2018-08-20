До 26 градусов тепла ожидается 21 августа по юго-востоку Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 21 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.335 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.34 BYN
|3.059 BYN