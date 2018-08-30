30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 31 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 5-7 градусов. Днем будет 20-26 градусов тепла.-0-

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