До 27 градусов мороза и метель ожидается в Беларуси 28 февраля

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов мороза ожидается в Беларуси 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-восточной половине республики, утром и днем на значительной части территории прогнозируется снег, местами метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза (по северу при прояснениях - до минус 25-27 градусов), по югу страны - 13-17 градусов ниже нуля. Днем будет 9-15 градусов мороза.-0-

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