7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 20-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27.-0-
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