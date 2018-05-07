7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 8 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 4-7. Днем будет 20-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27.-0-

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