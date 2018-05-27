27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 21-27 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю