27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется ночью слабый, днем восточный, слабый до умеренного.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 21-27 градусов выше нуля.-0-
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