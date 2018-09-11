До 27°С и почти без осадков – Белгидромет о погоде 12 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла по югу Беларуси ожидается 12 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы по югу страны местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, днем по Витебской области порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, днем - от 19 градусов тепла по северу до плюс 27 по югу республики.-0-

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