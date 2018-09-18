До +27°С и без осадков будет в Беларуси 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.-0-

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