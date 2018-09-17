До 28 градусов тепла и без дождей: погода в Беларуси на неделю

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без дождей будет в Беларуси на текущей неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Погода порадует нас теплом и солнцем. Преобладающее влияние окажет антициклон с центром над Украиной. Будет в основном без осадков. В начале недели по ночам будет прохладно, но в середине на территорию страны начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы и установится теплая погода", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 18 сентября, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, местами она понизится до плюс 4-6 градусов. Днем будет 18-23 градуса тепла. По юго-западу страны воздух прогреется до 25 градусов.

В среду, 19 сентября, осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы местами по стране ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем - плюс 21-27 градусов.

В четверг, 20 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14 градусов, днем -21-28 градусов тепла.

В пятницу, 21 сентября, осадки не ожидаются. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-15 градусов, в отдельных районах по югу страны - плюс 5-7 градусов. Днем будет от 22-28 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в выходные дни погода ухудшится, ожидаются дожди и похолодает.-0-

Прогноз погоды на неделю