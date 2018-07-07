7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь