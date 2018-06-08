8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер ожидается неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 3-7. Днем будет 18-24 градуса тепла, в юго-западных районах - плюс 25-28 градусов.-0-

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