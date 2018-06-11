11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 12 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны, днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днем западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем - 19-25 градусов. По юго-востоку ночью будет плюс 17-18 градусов, днем - 26-28 градусов тепла.-0-
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