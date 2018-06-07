7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по югу Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По-прежнему во многих регионах страны наблюдается дефицит осадков. За май и первые дни июня по стране в основном выпало около половины нормы осадков, а в некоторых регионах и того меньше. Например, в Жлобинском районе в июне вообще не было дождя, а за полтора месяца выпало лишь 10% климатической нормы. Виной тому преобладание антициклонального характера погоды. И в ближайшие дни изменения ситуации не ожидается. Однако радует то, что на смену холодному антициклону с заморозками приходит теплый антициклон", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 8 июня, влиять на погоду будет область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 5-11 градусов выше нуля, во второй половине дня будет колебаться от плюс 19 по северо-востоку до 27 градусов тепла по юго-западу страны.

В субботу и воскресенье, 9-10 июня, Беларусь окажется под влиянием антициклона со Скандинавского полуострова. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 3-6. Днем будет 18-25 градусов тепла, в южных районах - 26-28 градусов тепла.

В начале следующей недели будет по-летнему тепло и без осадков. В понедельник, 11 июня, температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла. По юго-западу ночью будет плюс 15-16, днем - 27-29 градусов тепла.-0-

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