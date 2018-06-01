1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северным и западным районам пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов.-0-

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