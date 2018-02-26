26 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. До 29 градусов мороза ожидается в Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза (в отдельных районах при прояснениях ожидается минус 25- 29 градусов), по юго-западу страны - 13-17 градусов ниже нуля. Днем будет 9-15 градусов мороза.-0-

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