11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 12 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах по западу страны, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами прогнозируются грозы, днем в отдельных районах - сильные дожди. Ветер ожидается восточный, юго-восточной 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла. Днем будет от плюс 22 по западу до плюс 30 по юго-востоку.-0-

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