До 30 градусов тепла и местами дожди: погода в Беларуси 4 сентября

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 22-27 градусов, по юго-востоку - до плюс 30.-0-

Прогноз погоды на неделю