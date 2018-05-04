4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 5 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла. По юго-востоку ночью будет плюс 14-17 градусов, днем - 24-30 градусов тепла.-0-
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