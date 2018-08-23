23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по западу Беларуси 24 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, по востоку в отдельных районах - 6-9 градусов выше нуля. Днем будет от 23 градусов по северо-востоку до плюс 30 градусов по западу страны.-0-
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