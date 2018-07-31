31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 24-30 градусов.-0-

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