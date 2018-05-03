3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами по Витебской области - плюс 7-9. Днем будет 24-30 выше нуля, по северо-западу плюс 20-23.-0-

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