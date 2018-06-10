10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла прогнозируется в отдельных районах Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, утром и днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ночью будет слабым, днем - южным, умеренным, при грозах порывистым.
Ночью и утром температура воздуха составит 10-16 градусов тепла, при этом по востоку страны будет холоднее - 7-9 градусов со знаком плюс. Во второй половине дня синоптики прогнозируют повышение до плюс 24 градусов, а в отдельных районах - до 30 градусов.-0-
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