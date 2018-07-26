26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается 27 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем - плюс 25-31 градусов.

В дневные часы 28 июля преимущественно по восточной половине республики, а 29 июля на большей части территории страны температура достигнет 30-32 градусов.-0-

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