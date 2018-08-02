2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса жары ожидается в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - плюс 26-31.-0-
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