27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской и Витебской областей пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по северо-востоку - от минус 8 до минус 14, днем прогнозируется от минус 2 до плюс 4.-0-
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