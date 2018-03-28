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До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 марта

Общество 28.03.2018 | 12:11

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет малооблачно, днем ожидается увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-западной половине страны пройдет снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям - с дождем. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 по юго-западу до минус 14 градусов по северо-востоку страны. Днем будет от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.-0-

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