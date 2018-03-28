28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 5 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет малооблачно, днем ожидается увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-западной половине страны пройдет снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям - с дождем. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 по юго-западу до минус 14 градусов по северо-востоку страны. Днем будет от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4217 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9464 BYN
|1.948 BYN
|1.951 BYN
|RUB
|3.4046 BYN
|3.382 BYN
|3.4 BYN