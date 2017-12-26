26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла будет в Беларуси 27 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.-0-
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