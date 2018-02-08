До 7 градусов мороза и снег ожидается 9 февраля в Беларуси

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза ожидается 9 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. На большей части территории республики пройдет снег, днем по юго-востоку страны - мокрый снег, местами ожидается его налипание. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 1.-0-

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