25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно без осадков. Ветер будет западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит минус 2 - плюс 4 градуса. Днем будет от 2 до 7 градусов выше нуля.-0-

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