11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 12 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман, изморозь. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от нуля до минус 6.-0-

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