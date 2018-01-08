До 9 градусов мороза и без осадков будет в Беларуси на этой неделе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 9 градусов мороза и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды. Температурный фон понизится, и наконец-то выглянет солнце, будет в основном без осадков, так что на восстановление снежного покрова рассчитывать не приходится", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 9 января, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха к утру понизится до 3-9 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 2.

В среду, 10 января, существенных изменений в погоде не ожидается. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны возможен кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 2 до плюс 3.

В четверг, 11 января, в антициклоне будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 2 по юго-западу до минус 9 по востоку страны, днем будет от минус 3 до плюс 2.

В пятницу, 12 января, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 5.-0-

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