9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца 2021 года "Белавиа" планирует кардинально обновить свой флот, сообщил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров во время итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение 2017 года шла напряженная работа по подготовке программы модернизации нашего флота на 2018-2021 годы, которая базируется на бизнес-модели развития перевозок на этот же период. В соответствии с данной программой авиакомпания в 2018-2021 годах произведет кардинальную замену воздушных судов, постепенно будут выведены из эксплуатации находящиеся в лизинге самолеты Boeing 737-300 и Boeing 737-500. Взамен будут приобретены новые самолеты Boeing и Embraer", - отметил Анатолий Гусаров.

Гендиректор "Белавиа" рассказал, что в дальнейшем планируется совершить переход на эксплуатацию самолетов нового поколения Embraer Е2 и Boeing 737 Max. 12 апреля компания приступит к приемке первого самолета Embraer на заводе в Бразилии. Всего планируется приобрести три новых самолета Embraer в первом полугодии 2018 года. Лайнеры планируется получить в апреле, мае и июне.

"Кроме того, в конце года был подписан контракт с лизинговой компанией Nordic Aviation на операционный лизинг пяти самолетов Embraer с поставкой трех самолетов в 2019 году и еще двух - в 2020 году", - информировал он.

"Специалисты авиакомпании в ближайшее время должны завершить работу по выбору наиболее приемлемых предложений лизинговых компаний по поставке в 2019-2020 годах 4-5 самолетов Boeing 737 Max, а также продолжить переговоры с корпорацией Boeing по приобретению в 2021 году двух таких же самолетов в собственность. Таким образом, будет сформирован совершенно иной флот авиакомпании", - заявил Анатолий Гусаров.

Сейчас во флоте "Белавиа" 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer 175, два Embraer 195, четыре CRJ 100/-200). В 2014 году авиакомпания начала реализацию масштабного инвестпроекта по обновлению флота на общую сумму более $200 млн. К настоящему времени приобретены в собственность 2 воздушных судна Embraer 195 и три самолета Boeing.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран.-0-