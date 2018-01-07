До минус 7 и гололедица ожидаются 8 января в Беларуси

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег. Утром местами прогнозируется слабый туман. По северу на отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, по северу страны порывистый. В дневные часы в отдельных районах Витебской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 1-7 градусов, во второй половине дня она составит от минус 2 до плюс 2 градусов.-0-

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