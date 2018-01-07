До минус 7 и гололедица ожидаются 8 января в Беларуси

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 7 градусов и гололедица ожидается в Беларуси 8 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-востоку республики пройдет небольшой кратковременный снег. Утром местами прогнозируется слабый туман. По северу на отдельных участках дорог - гололедица.
Ветер северо-западный умеренный, по северу страны порывистый. В дневные часы в отдельных районах Витебской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 1-7 градусов, во второй половине дня она составит от минус 2 до плюс 2 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN