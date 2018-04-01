МЧС инициирует продолжение проверки объектов с массовым пребыванием людей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предлагает продолжить проверку объектов с массовым пребыванием людей. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Ващенко, на объектах с массовым пребыванием людей в основном проверялись элементы, непосредственно отвечающие за обеспечение безопасности и не требующие больших материальных затрат. "Мы проверяли пути эвакуации, работоспособность систем автоматики, систем оповещения, и, конечно же, соблюдение элементарного порядка. Не допускается захламленность помещений, загромождение путей эвакуации, закрытые на замки двери. Поэтому мы сразу же принимаем меры и наводим должный порядок. Первый срез показывает, что в большинстве случаев нарушения есть. Мы подготовили записку главе государства, где обозначили эти вопросы и предлагаем эту работу продолжить", - сказал он.

Министр отметил, что все результаты проверок мест с массовым пребыванием людей открыты и регулярно публикуются в средствах массовой информации. "Благодаря интерактивной карте, созданной по результатам проверок, каждый желающий может зайти на сайт МЧС, выбрать любой объект и увидеть, какие нарушения там выявила проверка", - подчеркнул Владимир Ващенко.-0-