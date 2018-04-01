МЧС отмечает безответственное отношение руководства ряда проверенных объектов к соблюдению требований безопасности 

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС отмечает безответственное отношение руководства ряда проверенных объектов к соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы проверили сотни объектов и видим, что есть нарушения, которые способны создать определенные трудности при возникновении пожаров. Отмечается безответственное отношение руководителей ряда проверенных объектов к исполнению своих обязанностей в вопросах создания здоровых и безопасных условий труда, соблюдения требований пожарной и промышленной безопасности. Мы реагируем на подобные ситуации: многих привлекли к ответственности, вынесли ряд предупреждений, постановлений на прекращение эксплуатации до наведения должного порядка", - отметил Владимир Ващенко.

Он подчеркнул, что правила безопасности - это то, что должны знать и ежедневно соблюдать все. "Родители должны обучать своих детей правилам безопасности и поведения в общественных местах. Взрослым не следует оставлять детей без присмотра. Руководители предприятий и организаций должны выполнять свои обязанности. Ведь основная причина происшествий - это разгильдяйство и халатное отношение к своим обязанностям. Поэтому мы должны строго выполнять все требования, связанные с безопасностью наших граждан", - заключил министр.

В Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных происшествий. Спасатели прежде всего обращают внимание на вопросы обеспечения безопасности на объектах, пути эвакуации, работу системы безопасности, автоматики, пожаротушения, а также обучения персонала - их знания и умения, фактические наработки.-0-