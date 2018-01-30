Доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в Беларуси снижается - Белстат

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в Беларуси снижается. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный статистический комитет при выборочном обследовании домашних хозяйств по уровню жизни провел модульное обследование, чтобы изучить отношение населения к здоровому образу жизни. Программа включала вопросы об оценке населением состояния своего здоровья, об отношении к нему как к ценности, о способах его укрепления и сохранения, о занятиях физической культурой и спортом, о распространенности вредных привычек. "Изменить сознание и привычки, выработать приверженность ЗОЖ сложно, но выполнимо. В качестве подтверждения можно привести тот факт, что доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше медленно, но снижается", - сказала Елена Кухаревич.

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