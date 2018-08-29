Доля трат белорусов на питание в II квартале уменьшилась, на оплату услуг - увеличилась

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля трат белорусов на питание во втором квартале 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на непродовольственные товары и оплату услуг - увеличилась. Об этом свидетельствует данные Белстата по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает БЕЛТА.

В структуре потребительских расходов доля питания (включая общественное питание) составила 39,9% (42,2% во втором квартале 2017 года). Доля трат на алкоголь и сигареты осталась на прежнем уровне - 3,1%.

На оплату непродовольственных товаров пришлось 31,3% от общих потребительских расходов (во втором квартале 2017-го - 29,9%). На 0,3 процентного пункта выросли траты на обувь и одежду (до 7,3%), на 0,1 процентного пункта - на предметы домашнего обихода и бытовую технику (4,1%).

На оплату услуг во втором квартале пришлось 25,7% расходов (24,8% в аналогичном периоде прошлого года). На 0,2 процентного пункта выросла доля трат на услуги учреждений культуры, спорта, туристических и экскурсионных услуг (до 2,3%), на 0,1 процентного пункта - доля ЖКУ (7,2%), медицинских и санаторно-оздоровительных услуг (1,5%), услуг связи (5,1%).-0-