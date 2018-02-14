14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долю современного вооружения белорусской армии планируется увеличить до 50%. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Равков отметил, что с учетом экономических возможностей государства продолжится дальнейшее избирательное перевооружение войск. "Всего за счет точечного перевооружения войск на новые образцы военной техники планируется увеличить долю современного вооружения до 50%", - сказал он.

В течение ближайших лет планируется закупить и поставить в войска станции спутниковой связи, радиорелейные станции, мобильные телекоммуникационные комплексы, станции радиосвязи различного назначения тактического звена управления. Для развития системы ПВО продолжатся поставки хорошо зарекомендовавшего себя зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Более 50 комплексов беспилотной авиации различного класса планируется поставить в войска, приоритет будет отдан закупкам аппаратов отечественного производства. Кроме этого, закупка самолетов Су-30 позволит существенно обновить парк авиационной техники.

Наряду с этим продолжится наращивание потенциала сил постоянной готовности. Ставка делается на повышение мобильности, наращивание огневой мощности и сокращение сроков готовности к выполнению задач воинскими частями и подразделениями составом мирного времени. С этой целью продолжится модернизация танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-70, поставка нового стрелкового оружия легких бронированных автомобилей, средств защиты личного состава. "После завершения всего комплекса мероприятий силы немедленного реагирования и быстрого развертывания будут представлять собой хорошо подготовленный, оснащенный современным вооружением и техникой, высокомобильный компонент ВС, находящийся в высокой степени готовности к ведению, прежде всего контртеррористической и контрдиверсионной борьбы, а также противодействию другим вызовам и угрозам, связанным с так называемой гибридной войной", - проинформировал Андрей Равков.

Также продолжится избавление от невостребованных запасов военной техники и материальных средств с планомерной оптимизацией мест их хранения. "В ближайшей перспективе стоит задача сократить объемы хранимых запасов вооружения, военной техники и военно-технического имущества на 25%, что позволит оптимизировать расходы на содержание ВС с одновременным ростом доли расходом на их техническую модернизацию", - подчеркнул министр.-0-