Должностные лица департамента по туризму Минспорта смогут составлять протоколы об административных правонарушениях

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностных лица департамента по туризму Министерства спорта и туризма наделяются полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку к рассмотрению дел об административных правонарушениях. Это предусмотрено постановлением Минспорта от 12 марта 2018 года №19, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Таким правом наделяются директор департамента по туризму, замдиректора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности, начальник и главный юрисконсульт отдела маркетинга и качества туруслуг.

Должностные лица смогут составлять протоколы об административных правонарушениях и подготовку к рассмотрению дел о таких правонарушениях, предусмотренных статьей 23.16 КоАП (Непредставление документов, отчетов и иных материалов). Непредставление документов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин (1 БВ - Br24,5).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-