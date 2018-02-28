Дом национальных литератур может стать площадкой для более тесных связей писателей Беларуси и России - Рапота

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом национальных литератур в Москве может стать площадкой для более тесных связей писателей Беларуси и России. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время круглого стола писателей Беларуси и России, который стал одним из мероприятий XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Постоянный комитет Союзного государства заинтересован в большем количестве площадок, где можно укреплять и развивать творческие связи. И одной из таких может стать Дом национальных литератур, где будет возможность знакомиться с литературами народов России, стран постсоветского пространства. Григорий Рапота предложил рассматривать такую площадку для углубления взаимодействия в писательской сфере.

Госсекретарь также пояснил, каким образом происходит выделение средств на литературные издания Союзного государства, поскольку возник вопрос о финансировании выпуска журнала Союза писателей СГ "Белая вежа". В настоящее время его выпуск осуществляется без участия российской стороны. "С точки зрения издательской деятельности могут быть профинансированы издания, которые содействуют укреплению и развитию отношений двух стран. Это учебные пособия, исторические издания. В частности, с поддержкой Посткома увидели свет книги, посвященные Франциску Скорине, Симеону Полоцкому", - сказал он. Кроме того, раз в два года выходит альманах "Мост дружбы", куда включены короткие рассказы молодых литераторов Беларуси и России. Финансировать иные литературные издания Постком не имеет разрешения.

Постоянный комитет содействует выпуску средств массовой информации СГ, которые содержатся за союзный бюджет. Есть возможность также в оказании помощи по организации конференций, медиафорумов.

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подчеркнул при этом, что литература - та сфера, в которую за многие годы Постоянный комитет сделал немало материальных и нематериальных вложений.-0-