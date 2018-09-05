Дома без наследников будут вовлекать в оборот по указу о пустующих и ветхих домах

5 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси установлен порядок вовлечения в оборот домов, признанных выморочным наследством. Это предусмотрено указом №357 "О пустующих и ветхих домах", сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действие указа будет распространяться в том числе на объекты, которые решениями судов признаны выморочным наследством. Как только судом будет принято такое решение, объекты поступят в собственность административно-территориальной единицы. Дальше можно будет пользоваться этим указом и решать вопросы по вовлечению в оборот неиспользуемых и ветхих объектов. В указе №100 этого не было (указ №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" утратил силу. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Андрей Гаев.

Он пояснил, что имущество является выморочным наследством, если от него отказались наследники либо если их нет вообще. Есть общее правило, по которому наследники, желающие вступить в наследство, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя должны заявить о своих правах. Если этого никто не сделал, то по истечении года исполком обращается в суд за признанием права коммунальной собственности на имущество. Это может быть в том числе жилой дом, земельный участок.

В Беларуси за последние пять лет суды удовлетворили около 1,2 тыс. заявлений по признанию наследства выморочным.-0-