Доплату подоходного налога за превышение размера годового дохода от сдачи квартир могут отменить

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доплату подоходного налога за превышение установленного размера годового дохода от сдачи физическими лицами другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест планируется отменить. Такое положение содержится в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

"Планируется отменить обязанность доплачивать подоходный налог в случае превышения доходов от сдачи в наем (аренду) иным физическим лицам жилых и нежилых помещений установленных законодательством пределов (в настоящее время - Br6116. - Прим. БЕЛТА)", - отметил он.

В то же время законопроект предусматривает ситуацию, когда определенную доплату в случае такого превышения необходимо будет произвести. Если в декларации о доходах и имуществе или пояснениях, представленных по требованию налогового органа, гражданин в качестве источников, за счет которых было приобретено имущество, укажет доходы от сдачи физическим лицам в аренду жилых и (или) нежилых помещений, а их сумма будет больше десятикратного размера уплаченного за определенный период подоходного налога в фиксированных суммах, он должен будет доплатить подоходный налог в размере 10% от суммы превышения.

Андрей Ковалевский подчеркнул, что пока речь идет о проекте закона. В случае принятия этой нормы она будет применяться в отношении доходов, получаемых начиная с 2019 года. В отношении доходов, полученных в 2018 году, сохранится действующий порядок доплаты налога.

Законопроектом также устанавливаются конкретные ставки подоходного налога в отношении доходов от сдачи физическим лицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест. Причем областным и Минскому городскому Советам депутатов предоставляется право уменьшать размер этих ставок, но не более чем в два раза.

В настоящее время установлены минимальный и максимальный размеры ставок подоходного налога в фиксированных суммах, а конкретные размеры ставок устанавливаются областными и Минским городским Советами депутатов.

По данным МНС, за 9 месяцев 2018 года физические лица, сдающие в наем (аренду) иным физлицам жилые и нежилые помещения, уплатили Br21,7 млн подоходного налога. Кроме того, 1 480 физлиц, у которых такие доходы в 2017 году превысили Br5555, в текущем году доплатили Br1,5 млн подоходного налога.-0-

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Физлицам могут разрешить подавать налоговые декларации не по месту жительства Законопроектом предусмотрено право на участие в налоговых отношениях независимо от места постановки на учет, места жительства.