Дополнительную номинацию для медицинских разработок планируется ввести на конкурсе инновационных проектов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительную номинацию для медицинских разработок планируется ввести на республиканском конкурсе инновационных проектов в 2018 году, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"В 2018 году в республиканском конкурсе инновационных проектов планируется ввести ряд новшеств. Учитывая увеличение количества проектов в сфере медицины, по инициативе международной фармацевтической компании "Нативита" планируется учредить дополнительную номинацию в области медицинских разработок и фармацевтики", - сказал Александр Шумилин.

Впервые для проектов-победителей, получивших сертификат на коммерциализацию, в 2018 году будет предоставлена возможность акселерации их проектов в бизнес-акселераторе. "Многие победители конкурса не имеют опыта ведения бизнеса, что приводит к просчетам, потере времени и ресурсов. В решении данной проблемы могут помочь бизнес-акселераторы - интенсивные программы по наращиванию бизнес-компетенций и отстройке основных бизнес-процессов. В случае успешной апробации данного формата будет инициировано внесение соответствующих дополнений в положение о конкурсе", - отметил председатель ГКНТ.

Кроме того, в этом году к отбору проектов будут привлечены специалисты Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Лучшие коммерчески ориентированные проекты планируется финансировать из средств фонда.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-